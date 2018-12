Mercado de crédito tem demonstrado desempenho favorável, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana de Carvalho, avaliou nesta quinta-feira, 20, durante apresentação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que o mercado de crédito tem demonstrado desempenho "favorável".



Ao avaliar especificamente o crédito para pessoas jurídicas - ainda com desempenho inferior ao de pessoas físicas - ele pontuou que, hoje, existe um processo de substituição das fontes de crédito das empresas, que buscam mais o mercado financeiro.



Cenário externo



Viana de Carvalho, observou também que "o cenário externo tem demonstrado recuo das projeções de crescimento da economia. "O ambiente segue desafiador para economias emergentes", disse.