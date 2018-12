Empresas querem destravar Ferrogrão

(foto: )

A instabilidade política dos últimos anos freou um dos mais importantes projetos de infraestrutura do agronegócio brasileiro: a Ferrogrão, a ferrovia com mais de mil quilômetros de extensão que ligará Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, ao porto fluvial de Miritituba, no Pará. Orçada em R$ 12,7 bilhões, a Ferrogrão tem potencial para transportar 80% da produção de Mato Grosso, e baixar de R$ 300 por tonelada para R$ 110 o custo de transporte de soja. A ideia da ferrovia começou a ser debatida em 2012 e acabou sendo estruturada pela Estação da Luz Participações (EDLP). Mais tarde, a EDLP se tornou sócia no projeto das tradings ADM, Amaggi, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. Cada um dos participantes será dono de uma fatia de 16,6% do negócio e deverá bancar 30% de seus custos totais. O plano é que os outros 70% sejam financiados pelo BNDES. Representantes das empresas querem abrir diálogo com o presidente Jair Bolsonaro no começo do ano que vem.



O triste fim da DM9

Apesar de estar em situação difícil nos últimos tempos – a ponto de encerrar as atividades, conforme anunciado ontem –, a agência de publicidade DM9 vinha sendo administrada como se não tivesse problemas. Tanto é assim que tinha planos de fazer uma reforma na sede em São Paulo para adequar algumas instalações de segurança. O projeto, é claro, fez água. Em 2018, a DM9 perdeu parte da conta do Itaú, e novos cancelamentos estavam previstos para o ano que vem.