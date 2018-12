Leilão de transmissão é 'extremamente importante' para o RS, diz ONS

Ainda sem definição do rumo que o novo governo eleito tomará em relação aos leilões de energia, que dependem, acima de tudo, do desempenho da economia, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Barata, que fica por mandato no cargo até 2020, ressaltou que o leilão de linhas de transmissão que será realizado amanhã na B3, "é extremamente importante" para o Rio Grande do Sul, já que colocará à venda as linhas que haviam sido adquiridas e leilão pela Eletrosul e nunca foram construídas.



"São 5 lotes no RS que foram vencidos pela Eletrosul, e que teve que devolver, e é de fundamental importância para o Rio Grande do Sul que saiam amanhã, porque o Estado tem que ter reforço", explicou ele.



Barata avalia ainda que será possível reduzir o tempo da obra, inicialmente calculada em 48 meses, em até 12 meses, porque que a licença ambiental já foi concedida. "Temos verificado que os construtores de linhas têm antecipado bastante. O próprio segundo linhão de Belo Monte vai ser antecipado sem seis meses", afirmou.