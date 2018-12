Vendas digitais avançam no varejo

(foto: )

A retomada econômica e o avanço da internet no país irão impulsionar as vendas do comércio eletrônico no Natal. Segundo dados do Ebit e Nielsen, os negócios deverão movimentar R$ 9,9 bilhões em 2018, um avanço de13,5% na comparação com 2017, enquanto o tíquete médio subirá 7%, chegando a R$ 490. Se esses números forem confirmados, o período deverá responder por 18,3% das vendas do e-commerce durante o ano todo. Outro levantamento, desta vez realizado pela Rakuten, uma das maiores empresas de e-commerce do mundo, mostrou que a internet e o e-commerce não são voltados apenas para jovens. A pesquisa detectou aumento no número de consumidores acima dos 60 anos que vão realizar compras online neste mês. O acréscimo será de 23% ante o mesmo período de 2017 – trata-se da faixa etária com a maior expansão. Segundo René Abe, presidente da Rakuten Brasil, o indicador mostra que o varejo on-line está se adaptando a todos os perfis.



Airbus atrasa entrega e novo avião



No mundo dos negócios, poucos deslizes afetam tanto a reputação de uma empresa quanto vender e não entregar. A franco-alemã Airbus está atrasando a entrega de todos os pedidos de seu novo modelo A330-Neo. No caso da Azul Linhas Aéreas, a estreia do avião, prometida para este mês, foi adiada duas vezes e, agora, está prevista para junho. Segundo fontes do setor, o atraso é resultado de dificuldades da fabricante de turbinas Rolls Royce, a que não estaria dando conta de atender tantos pedidos.



» A Eternit, fabricante de louças, metais sanitários e telhas, terá que custear o tratamento médico vitalício para ex-empregados que adoeceram por manter contato com amianto, substância comprovadamente cancerígena. A decisão foi determinada em primeira instância pela 1ª Vara do Trabalho do Rio Janeiro. A empresa nega que haja relação entre as doenças e o amianto.





» A QOD Cosmetics, fabricante gaúcha de produtos de beleza, vai lançar sua marca em 17 países árabes a partir do segundo semestre de 2019. Com isso, a empresa projeta estar presente em mais de 4 mil pontos de venda e crescer 18% no ano que vem, muito acima do desempenho do setor.





» A montadora alemã Audi enviou modelos A5 g-tron para que a Sabesp, estatal de saneamento de São Paulo, avalie a eficiência do gás biometano gerado pelo esgoto. Os veículos ficarão à disposição da equipe da Estação de Tratamento de Franca (SP) até o próximo ano. Desde abril, a Sabesp utiliza o biogás para movimentar sua frota de 20 veículos na cidade.



» A TIM continua na liderança da cobertura 4G no Brasil. A empresa fechou o mês de novembro atendendo a 3.218 cidades, o equivalente a mais de 90% da população urbana do país. Até 2020, a empresa pretende chegar a mais de 4 mil cidades com sua rede 4G, o que totalizaria 96% da população urbana.



"Quando o ritmo de mudança dentro da empresa for ultrapassado pelo ritmo da mudança fora dela, o fim está próximo”

.Jack Welch, o lendário presidente da General Electric, que, em 20 anos, transformou a empresa em referência de gestão no mundo. Hoje em dia, Welch é uma autor consagrado de livros de negócios



Marabraz irá relançar marca Mappin

Ícone do varejo brasileiro no século passado, a marca Mappin irá renascer em 2019. Adquirida pela Marabraz em 2010 por apenas R$ 5 milhões depois de falir sob o comando do empresário Ricardo Mansur, ela deverá ser apresentada ao mercado como uma loja eletrônica. A ideia é colocar o projeto de pé já no primeiro semestre do ano que vem. Para isso, a Marabraz conta com uma parceria com a Via Varejo. Inaugurado em 1913, o Mappin introduziu o conceito de loja de departamentos no Brasil.



Mais fermento na Bauducco

O próximo ano será o início de um período de forte expansão da rede Casa Bauducco. A empresa tem atualmente 55 endereços, mas estabeleceu como meta alcançar 400 unidades em cinco anos. Para isso, vai investir em alimentos de maior valor agregado, como biscoitos integrais e produtos ligados ao bem-estar. A estratégia de expansão será capitaneada pelo diretor André Britto, principal responsável pela diversificação do portfólio da empresa nos últimos anos, mais conhecida por seus panetones.



7,3 milhões de brasileiros são usuários de planos de saúde no país, egundo dados da ANS, a agência do setor. Em 2014, antes de a crise econômica explodir, eram 50 milhões.