Governo da China aprova investimento de US$ 43,5 bilhões em ferrovias em Xangai

O governo da China anunciou nesta quarta-feira, 19, que aprovou nove projetos de ferrovias em Xangai, totalizando um investimento de 298,35 bilhões de yuans (em torno de US$ 43,5 bilhões). O movimento é uma ação de Pequim para estimular a atividade econômica, que dá sinais de desaceleração.



A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês) disse que o governo de Xangai vai pagar 45% do investimento planejado e pegar emprestado o restante do valor de bancos e outras instituições financeiras.



O investimento, que também inclui a construção de linhas de metrô, vai expandir o transporte ferroviário de Xangai em 286,1 quilômetros e melhorar o transporte público, segundo o NDRC.



A China havia suspendido investimentos em metrôs e trens leves no ano passado porque algumas cidades lançaram projetos pelos quais não podiam pagar.