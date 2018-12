Eunício suspende sessão que poderia votar o Orçamento de 2019

O presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, suspendeu a sessão que poderia votar o Orçamento de 2019. Embora 50 senadores tivessem registrado presença, não havia quórum de deputados para dar início às votações.



Apenas 201 deputados registraram presença até as 19h49. São necessários 257 para começar as votações.



A estratégia de Eunício é manter o mesmo painel para quarta-feira, aproveitando o quórum já obtido até agora. A retomada dos trabalhos está marcada para as 13h.



A dificuldade em obter quórum na Câmara se deve principalmente à realização de cerimônias de diplomação de governadores e deputados eleitos nos Estados. Esses eventos começaram na segunda, 17, e devem se estender até amanhã.



A grande expectativa é pela votação do Orçamento de 2019, que é alvo de disputa entre novos parlamentares e os não reeleitos.



Os atuais congressistas querem aprovar logo o Orçamento para garantir suas emendas. Já os novos eleitos querem postergar a apreciação da proposta na esperança de que, ficando para a próxima Legislatura, consigam emplacar já no primeiro ano do novo governo recursos para suas bases.



Se o Orçamento de 2019 for aprovado ainda este ano, os novos eleitos terão poder de destinar recursos apenas na formulação do Orçamento de 2020.