Legisladores gregos debatem plano de orçamento que adotará austeridade

Legisladores gregos estão debatendo o projeto de orçamento do país para 2019, o primeiro desde que a Grécia saiu de um programa de resgate de oito anos. A proposta orçamentária a ser votada nesta terça-feira ainda reflete diversas medidas de austeridade para garantir que o país registre um grande superávit orçamentário, em conformidade com um alívio da dívida com credores internacionais.



O orçamento apresentado pelo governo projeta que a economia da Grécia crescerá 2,1% em 2018 e 2,5% no próximo ano, enquanto a carga da dívida deve cair de 180,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano para 167,8% em 2019.



A Grécia dependeu de empréstimos de resgate de 2010 até agosto de 2018 e impôs cortes no orçamento para garantir empréstimos. As finanças do país ainda estão sujeitas ao escrutínio dos credores internacionais, embora com menos intensidade do que antes. Fonte: Associated Press.