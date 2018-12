Venda de bens duráveis deve crescer 10% em dezembro, diz GfK

O Natal de 2018 deve marcar uma recuperação definitiva para as vendas de bens duráveis no Brasil, segundo a GfK. A empresa projeta um crescimento de 10% nas vendas de itens eletroeletrônicos em dezembro deste ano na comparação com o mesmo mês de 2017.



Se atingida a expectativa, este será o melhor Natal do setor desde o início da mais recente crise econômica. A pesquisa leva em consideração a melhora na confiança dos consumidores e um ambiente de consumo mais favorável desde o fim das eleições.



Para a semana que antecede o Natal, a GfK considera que as vendas podem crescer de forma mais acelerada relativamente a 2017. A expectativa é de um resultado 15% superior ao apurado em semana equivalente do ano passado.



A perspectiva é positiva mesmo com uma mudança de hábitos de consumo que tem tirado a predominância do Natal como uma data para venda de itens mais caros.



A GfK considera que a data passou a ser mais dedicada a produtos de tíquete médio mais baixo, enquanto parte das vendas é antecipada na Black Friday ou então ocorre nas liquidações de início de ano.