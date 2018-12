Pensamento é manter Adalberto Santos Vasconcelos no PPI, diz Santos Cruz

O futuro chefe da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, disse nesta sexta-feira, 14, que a tendência é manter o Programa de Parceria de Investimento (PPI) sob o comando do atual secretário Adalberto Santos Vasconcelos.



"A tendência é manter a mesma linha de trabalho. Nesse momento meu pensamento é o Adalberto", disse Santos Cruz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.



O general disse que está envolvido com algumas mudanças estruturais na Pasta, mas que os últimos 30 meses foram de bons resultados. "A estrutura dele(PPI) pode sofrer pequena modificações, mais ou menos com o mesmo efetivo", comentou.



Entre as alterações, o general deve pensar em um nome para substituir o Secretário de Coordenação de Projetos, Tarcísio Gomes de Freitas, que assumirá o ministério de Infraestrutura.



O programa é responsável pelas concessões e privatizações do governo e fica subordinado ao Palácio do Planalto.



"PPI é credibilidade, qualidade técnica, credibilidade. O investidor só vai investir se a gente tiver credibilidade e ele sentir que tem segurança jurídica para investimento a longo prazo no Brasil. Tem que ser uma área tratada com o máximo de transparência, confiabilidade, honestidade", disse o futuro ministro.