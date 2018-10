China amplia importações de petróleo e cobre em setembro

Os números oficiais da balança comercial da China mostram que o país aumentou suas compras de petróleo e cobre em setembro, na comparação com igual mês do ano passado, mas reduziu as de minério de ferro.



A China elevou suas importações de petróleo a 32,71 milhões de toneladas em setembro, um avanço anual de 0,5%. Entre janeiro e setembro, o país importou 336,41 milhões de toneladas de petróleo, alta de 5,9% em relação ao mesmo período de 2017.



No caso do cobre, o país importou 521 mil toneladas do metal em setembro, alta de 21% na comparação anual. Entre janeiro e setembro, as importações do metal ficaram em 3,99 milhões de toneladas, avanço de 16% ante igual intervalo do ano passado.



A China ainda comprou do exterior 93,47 milhões de toneladas de minério de ferro em setembro, queda anual de 9,1%. Entre janeiro e setembro, as importações de minério de ferro ficaram em 803,34 milhões de toneladas, recuo de 1,6% ante os mesmos meses de 2017.