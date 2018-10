Alemanha prevê crescimento econômico menor em 2018 e 2019

O governo da Alemanha reduziu suas projeções de crescimento econômico para este e o próximo ano, devido a incertezas globais, mas ressaltou que a tendência subjacente de alta continua intacta.



A expectativa agora é que o Produto Interno Bruto (PIB) alemão cresça 1,8% este ano, e não mais 2,3%, como se previa anteriormente. Para 2019, a projeção de avançou diminuiu de 2,1% para 1,8%.



No ano passado, a maior economia da zona do euro registrou expansão de 2,2%.



"A economia alemã se mantém numa trajetória de alta e vai se manter assim pelo décimo ano consecutivo no próximo ano - o período mais longo desde 1966", comentou o ministro de Economia da Alemanha, Peter Altmaier.



Dias atrás, o Fundo Monetário Internacional (FMI) também reduziu suas projeções de crescimento da Alemanha, para 1,9% em 2018 e 2019, representando cortes de 0,3 ponto e 0,2 ponto porcentual, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.