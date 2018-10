Financiamentos de veículos sobem 7,6% em setembro ante setembro de 2017, diz B3

O número de veículos zero quilômetro que foram vendidos por meio de financiamento cresceu 7,6% em setembro ante igual mês do ano passado, para 163,3 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos. O levantamento é feito pela B3, que compila os financiamentos aprovados pelas instituições financeiras do País.



Na comparação com agosto, no entanto, as vendas financiadas caíram 16,2%. De qualquer forma, o prazo para financiamento recuou.



Em setembro, os contratos aprovados pelos bancos ofereciam, em média, 38,4 meses para quitar a compra de um veículo zero quilômetro. Em agosto, a média foi de 38,5 meses.



No segmento de usados, os financiamentos recuaram em todas as comparações. Em setembro, foram 261,2 mil unidades financiadas, queda de 2,6% em relação a setembro do ano passado e de 15,8% sobre o resultado de agosto.