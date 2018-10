Não houve influência política na decisão sobre Embrapa, diz Temer

Em discurso, o presidente da República, Michel Temer, elogiou nesta quarta-feira, 10, a escolha do novo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Ele disse que não houve influência política na decisão, e sim influência profissional.



Temer discursou durante cerimônia de posse do novo presidente da instituição, Sebastião Barbosa, no Palácio do Planalto.



A Embrapa é a primeira empresa estatal a selecionar seu principal gestor com base na Lei das Estatais.



O presidente da República afirmou também que o agronegócio é um setor fundamental para o País e que foi muito importante para garantir os resultados do seu governo.