Estoques no atacado sobem 1,0% em agosto ante julho nos EUA

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 1,0% em agosto ante julho, após ajustes sazonais, no ritmo mais forte em quase cinco anos, de acordo com o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires previam alta menor, de 0,8%.



Os estoques têm crescido há vários meses e o crescimento acelerou em julho e agosto. As vendas, por sua vez, mostram avanço de 9,2%, na comparação anual.



A relação entre estoques e vendas, uma medida do montante de estoques das companhias, estava em 1,26 em agosto, no mesmo patamar de julho. Fonte: Dow Jones Newswires.