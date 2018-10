Polícia Civil deflagra operação contra fraudes bancárias em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Ostentação na manhã desta quarta-feira, 10, para prender envolvidos em fraudes milionárias contra clientes de instituições bancárias e de crédito, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado. Durante a ação, joias, computadores e carros de luxo foram apreendidos.



Segundo as investigações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a quadrilha pode ter movimentado R$ 400 milhões em 18 meses. Mandados de prisão estão sendo cumpridos na zona sul da capital paulista, em Praia Grande, na Baixada Santista, e em Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.



Cerca de 40 policiais civis participam da operação, coordenada pela 4ª Delegacia de Investigações de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos (4ª DIG/Deic). O Núcleo de Investigações de Crimes Cibernéticos (Cyber Gaeco), do Ministério Público, participa da ação.