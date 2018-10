Venda de papelão ondulado cai 0,32% em setembro, mostra prévia da ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - recuaram 0,32% em setembro ante igual período do ano anterior, totalizando 297,972 mil toneladas, conforme dados preliminares divulgados pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado. Em relação a agosto foi apurada queda de 9,39%.



A expedição por dia útil, porém, aumentou 3,8% no mês passado no comparativo anual. Em nota, a ABPO ressalta que setembro deste ano teve um dia útil a menos, 24, em relação a setembro de 2017.



Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado recuou 0,7% em setembro ante agosto, para 303.691 toneladas. O volume, terceiro maior da série histórica, é semelhante ao informado em julho deste ano.



Em nota, a associação destaca que na métrica de médias móveis trimestrais, o resultado de setembro é o segundo maior da série histórica, perdendo apenas para agosto, cuja média engloba o mês de junho, principal mês de recuperação da greve dos caminhoneiros.