FGV: IPC-S avança em 6 das 7 capitais pesquisadas na 1ª quadrissemana de outubro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou em seis das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de outubro na comparação com o fechamento de setembro. O dado foi divulgado na manhã desta terça-feira, 9, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira leitura deste mês, o IPC-S atingiu 0,53% depois de 0,45% no fim de setembro.



Conforme a FGV, houve acréscimos nas taxas do IPC-S em: Salvador (0,15% para 0,52%); Brasília (0,86% para 0,95%); Porto Alegre (0,45% para 0,52%); São Paulo (0,62% para 0,68%); Belo Horizonte (0,20% para 0,27%) e Recife (0,26% para 0,37%). A única exceção foi Rio de janeiro, onde a taxa passou de 0,37% para 0,31% na primeira leitura do mês.