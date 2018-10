Alemanha tem superávit comercial de 18,3 bilhões de euros em agosto

A Alemanha teve superávit comercial de 18,3 bilhões de euros em agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam saldo positivo de 19 bilhões de euros em agosto.



As exportações alemãs sofreram leve declínio de 0,1% em agosto ante julho, enquanto as importações tiveram queda acentuada, de 2,7%.



Ainda em agosto, a Alemanha registrou superávit em conta corrente de 15,3 bilhões de euros, informou a Destatis. Fonte: Dow Jones Newswires.