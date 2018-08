Aneel pode dar desconto a empresa afetada pela greve dos caminhoneiros

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) avalia a possibilidade de conceder descontos às concessionárias de linhas de transmissão de energia que tiveram suas obras ou operações de manutenção afetadas pela greve dos caminhoneiros.



A greve, que teve início em 21 de maio e durou 10 dias, atrapalhou pelo menos 19 intervenções que estavam marcadas para ocorrer naquele período, conforme informações enviadas à agência pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pelo monitoramento do setor.



Os efeitos da greve dos caminhoneiros seguem causando impactos. A tabela do frete mínimo continua gerando polêmica.



Como o atraso nessas intervenções não foi causado pelas empresas do setor, mas poderiam ter desdobramentos para cada companhia, as concessionárias pediram permissão para serem isentadas de um desconto de receita que sofreriam devido a essas paralisações.



Ainda não há uma estimativa sobre o impacto financeiro desse pedido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.