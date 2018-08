BC autoriza 1º sistema de registro de duplicatas e espera queda dos juros

O Banco Central autorizou o funcionamento do primeiro sistema para registro de direitos creditórios representados por duplicatas. A autorização foi dada à Central de Recebíveis (Cerc), que tem sede em São Paulo. O sistema fará o registro de duplicatas adquiridas ou usadas por instituições financeiras como garantia em empréstimos e financiamentos.



Segundo o BC, a autorização está alinhada com a agenda do BC de barateamento do crédito às famílias e empresas. Para a autoridade monetária, o uso das duplicatas como garantia ao crédito é um mecanismo que permite "aumento no volume de concessão e redução das taxas praticadas nas linhas de crédito". O BC lembra que os recebíveis são instrumentos para obtenção de financiamento, principalmente para pequenas e médias empresas.



A expectativa do BC é de que, com a duplicata eletrônica, o risco do sistema diminua. Isso porque o sistema eletrônico evitará que uma mesma duplicata seja apresentada em diferentes operações de crédito e permitirá a diminuição das chamadas "duplicatas frias", que são títulos que não possuem o suporte em efetivas transações de bens ou serviços. Com um risco menor nas operações, o BC espera que isso se reflita em taxas de juros também menores.