Petrobras mantém investimento total de US$ 74,5 bi para horizonte 2018-2022

A Petrobras informou que manteve o investimento total de US$ 74,5 bilhões para o horizonte 2018-2022, com aportes de US$ 15 bilhões em 2018, em apresentação disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



A petroleira informou que, tendo em vista os resultados alcançados e o monitoramento constante do plano de negócios, foram ajustadas as projeções até o final de 2018, porém foram mantidas as métricas de topo divulgadas no plano de negócios 2018-2022.



Preço de derivados básicos



O preço de derivados básicos comercializados pela petroleira no mercado interno no segundo trimestre foi de R$ 292,33 o barril, ante R$ 219,48 o barril um ano antes e R$ 255,61 o barril no primeiro trimestre de 2018. A elevação na comparação anual foi de 33,2%, ao passo que na trimestral ficou em 14%.



No segundo trimestre, o preço do Brent chegou a R$ 268,17 o barril, o que implica valorização de 67,64% ante igual período de 2017 e de 24% na comparação trimestral. Em dólares, o Brent atingiu US$ 74,35, com aumento de 49,21% na relação anual e de 11% na trimestral.



O preço de venda do petróleo praticado no Brasil foi de US$ 67,78 o barril, ante US$ 47,25 um ano antes e US$ 62,27 no primeiro trimestre de 2018. A elevação foi de 43,45% na comparação anual e de 9% na trimestral.



O preço do gás natural chegou a US$ 40,08 por barril, com avanço de 3% na relação anual e praticamente igual ao primeiro trimestre, quando foi de US$ 40,10.