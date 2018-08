Déficit comercial dos EUA avança para US$ 46,35 bi em junho

O déficit comercial dos Estados Unidos avançou para US$ 46,35 bilhões em junho, informou nesta sexta-feira o Departamento de Comércio do país. O número foi ligeiramente menor que a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de déficit de US$ 46,6 bilhões. A expansão do déficit entre maio e junho teve o maior ritmo desde novembro de 2016.



O déficit comercial de maio foi revisado para cima pelo governo americano, de US$ 43,05 bilhões para US$ 43,19 bilhões.



Ao longo do primeiro semestre do ano, o déficit comercial aumentou 7,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações cresceram 9% nos primeiros seis meses deste ano, enquanto as importações subiram 8,6% no mesmo período.



Se considerada apenas a balança comercial de bens com a China, o segundo mais parceiro comercial dos EUA, o déficit dos país americano avançou de US$ 32 bilhões em maio para US$ 33,5 bilhões em junho.



As importações de petróleo em junho, medidas em dólares, subiram para o nível mais alto desde dezembro de 2014. As exportações de petróleo atingiram um nível recorde. (Com informações da Dow Jones Newswires)