Banco da Inglaterra (BOE) eleva taxa básica de juros de 0,50% para 0,75%

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) decidiu elevar sua taxa básica de juros nesta quinta-feira, como era amplamente esperado, de 0,50% para 0,75%. A decisão foi unânime (9 a 0).



Os dirigentes optaram também por manter o volume de seu programa de compras de ativos em 435 bilhões de libras.



De acordo com o BoE, outras elevações de juros serão "graduais e limitadas". A retórica cautelosa tem se mostrado presente nos comunicados da instituição, uma vez que o Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) continua a reconhecer que as perspectivas econômicas podem ser significativamente influenciadas pela resposta das famílias, empresas e mercados financeiros aos desenvolvimentos relacionados com o processo de saída do Reino da União Europeia (UE).



O Comitê também julga que, se a economia continuar a se desenvolver amplamente em linha com suas projeções do Relatório de Inflação, um aperto contínuo da política monetária seria apropriado para retornar a inflação de forma sustentável à meta de 2% em um horizonte convencional. "Quaisquer futuras elevações na taxa básica de juros provavelmente serão em um ritmo gradual e limitadas", disse o BoE em comunicado.