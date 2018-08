BoE prevê que Reino Unido cresça 1,5% em 2018 e 1,8% em 2019

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) projeta que a economia do Reino Unido registre crescimento de 1,5% em 2018 e de 1,8% em 2019, uma elevação ante os números anteriores. Além disso, a instituição aponta que a desaceleração econômica registrada no primeiro trimestre tenha sido algo temporário.



Em sua comunicação, o BC britânico projeta ainda que a inflação no país retorne à meta de 2% em 2020. As projeções partem do pressuposto de que haverá mais uma alta de juros até 2020 no país. Para o BoE, a economia do Reino Unido tem "um grau muito limitado" de capacidade ociosa, com desemprego baixo e perspectiva de que recue ainda mais. Ao mesmo tempo, o BC destaca que há sinais de que políticas protecionistas possam enfraquecer o crescimento global.