Setor privado dos EUA gera 219 mil empregos em julho; previsão 185 mil

O setor privado dos Estados Unidos criou 219 mil empregos em julho, de acordo com a pesquisa divulgada hoje pela ADP. O resultado superou a expectativa de 185 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Além disso, a geração de vagas no setor privado de junho foi revisada em alta, de 177 mil antes informado para 181 mil.



A ADP aponta, porém, que houve cortes de vagas em multinacionais, o que sinaliza uma ameaça de tarifas ao comércio ao mercado de trabalho americano.



A pesquisa da ADP é considerada uma de prévia do relatório de empregos dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado nesta sexta-feira (03).