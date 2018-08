BC da China pede mais apoio financeiro à economia real

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) encorajou bancos a concederem mais crédito no segundo semestre deste ano, no momento em que a segunda maior economia do mundo mostra sinais de desaceleração. "Nós encorajamos instituições financeiras a ampliar esforços para apoiar a economia real", afirmou o BC em comunicado em seu site na quarta-feira. O PBoC acrescentou que continuará a reduzir custos de financiamento para empresas.



O BC também pediu que as instituições financeiras combinem melhor as tarefas de evitar e combater os riscos financeiros, enquanto anteriormente a ênfase estava em controlar riscos. A medida é mais uma indicação do foco do país em fomentar o crescimento, um dia após o órgão de comando político, o Politburo, reafirmar o compromisso com a estabilidade econômica como prioridade no segundo semestre de 2018.



O banco central também se comprometeu a continuar a melhorar os serviços financeiros para pequenas e microempresas, um setor que tem sofrido com o acesso limitado ao crédito, mas conseguido contribuições substanciais para o emprego. Fonte: Dow Jones Newswires.