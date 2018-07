Indústria de SP cresceu 12,1% em junho ante maio, com ajuste sazonal

A atividade da indústria da transformação paulista cresceu 12,1% em junho na comparação com maio, descontados os efeitos sazonais, segundo mostra o Indicador de Nível de Atividade (INA), divulgado nesta terça-feira, 31, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Para a entidade, o resultado indica que indústria paulista recompôs as perdas que teve em maio, de 10,8%, por conta da greve dos caminhoneiros.



O principal vetor dessa recuperação veio das vendas reais, que cresceram 24,7% em junho depois de amargar uma queda de 16,6% no mês anterior. A segunda maior influência foi o número de horas trabalhadas na produção, com alta de 0,9%.



Na série sem ajuste sazonal, o INA cresceu 7,2% na comparação com junho do ano anterior, quando a expansão foi de 4,2%. No acumulado de 12 meses o INA mostra expansão de 5,5%. "O que se verificou foi uma recuperação das perdas do último mês em razão da greve dos caminhoneiros. Em relação a projeções, nos preocupam ainda as incertezas constantes. Elas afetam os empresários, que ficam receosos para investir", afirma o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.



O Nuci (Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria) em junho fechou em 75,4% ante maio, com ajuste sazonal. O Sensor, subiu para 53,8 pontos em julho,de 50 pontos em junho.