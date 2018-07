Inflação ao consumidor da zona do euro sobe 2,1% na preliminar de julho

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro teve avanço de 2,1% na preliminar de julho, de acordo com dados da agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta um pouco menor, de 2,0%. Em junho, o avanço anual havia sido de 2,0%.



O núcleo do CPI, que exclui preços de alimentos e energia, mais voláteis, teve crescimento de 1,1% na comparação anual de julho, na preliminar divulgada nesta terça-feira. A projeção, nesse caso, era de alta de 1,0%.