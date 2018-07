Decreto que estende subvenção ao diesel será publicado até quarta-feira, diz MME

A Casa Civil vai publicar até a próxima quarta-feira, dia 1º, novo decreto para regulamentar a subvenção ao óleo diesel a partir de agosto, informou o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix. O texto "está sendo finalizado", disse ele ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A atual regulamentação vence nesta terça-feira, 31. No mercado, inclusive na Petrobras, a expectativa é quanto ao valor subsidiado, se será mantido o de R$ 0,46 por litro.



Em negociação com caminhoneiros, em meio à greve, o governo se comprometeu a subvencionar o litro do diesel em R$ 0,46 pelo prazo de 60 dias, que termina nesta terça. Fonte da estatal diz que a diretoria não se envolveu nessa discussão com o Executivo e que o entendimento é que o papel da empresa é cumprir a regra definida no decreto que sairá nesta semana.