'Vamos solucionando pouco a pouco', diz Temer sobre pedidos da indústria

Após receber de representantes da indústria uma lista de pedidos que inclui, entre outros, a renegociação de dívidas com bancos e medidas de redução do custo de crédito, o presidente Michel Temer prometeu nesta segunda-feira, 30, em São Paulo, examinar as reivindicações. Observou, porém, que as demandas dos empresários não se resolvem rapidamente.



"Sobre essas questões pontuais levantadas, nós vamos solucionando pouco a pouco porque, digo eu, essas coisas não se resolvem de um dia para outro", declarou o emedebista.



Ao discursar durante almoço oferecido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Temer concordou com o comentário, que ouviu no encontro, de que ainda pode fazer muito nos cinco meses que lhe restam de mandato.



Ele aproveitou ainda a reunião para relatar aos empresários assuntos que foram tratados em sua participação, na semana passada, na cúpula do Brics (como é conhecido o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Johannesburgo. Segundo Temer, a China se comprometeu a reexaminar a sobretaxação de açúcar e frango importados do Brasil.



O presidente informou ainda que a Caixa está avaliando a ampliação de crédito para moradias.