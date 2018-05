Fura-fila é flagrado pela PM em BH: veja situação dos postos nesta manhã

No segundo dia de distribuição de combustíveis com escolta pela Polícia Militar na Grande BH, postos amanheceram lotados e com filas quilométricas nesta terça-feira. No Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH, motorista foi impedido de abastecer após tentar furar a fila.

Estado de Minas o tempo de espera não ultrapassa duas horas. No posto da Rua Niquelina com a Avenida do Contorno, a fila se estica pela Contorno até a Avenida Getúlio Vargas, mas mesmo assim está fluindo com rapidez. O esquema montado pelos frentistas faz com que os atendimentos sejam rápidos.



O carregamento de 20 mil litros de gasolina que chegou de madrugada garante o abastecimento de até R$ 100 por veículo. Depois de ficar oito horas na fila em outro posto da Cristiano Machado ontem, o aposentado Eliezer Bahia, 53 anos, conseguiu o combustível. “Cheguei às 14h na fila do outro posto ontem e quando foi 0h20 de hoje acabou a gasolina, faltando cinco carros pra chegar minha vez. Hoje cheguei às 5h e consegui. Meu pai tem 91 anos e minha mãe 85. Preciso do combustível caso para alguma urgência”, diz ele.



Homem tenta furar fila e é impedido de abastecer (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

No mesmo posto, ambulância teve a passagem liberada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Condutores que estavam há mais de uma hora na fila denunciaram a entrada de um jovem, dirigindo um EcoSport prata, que tentou furar. Ele foi retirado por um policial militar que acompanha o movimento. O motorista ainda tentou argumentar que outra pessoa também tinha furado e também implorou para entrar, mas foi impedido de abastecer. Nesse mesmo posto, uma ambulância teve o caminho liberado sem passar pela fila.











De acordo com a Polícia Militar, as primeiras informações da manhã indicam que o fluxo de combustível continuará com as escoltas nos mesmos 50 pontos anunciados ontem, com a possibilidade de ampliação. A reportagem também procurou o Sindicato dos Postos (Minaspetro), que ainda está levantando qual será a dinâmica do dia.









(foto: Guilherme Paranaíba/EM/DA Press)

No posto CN, que fica no sentido Centro da Avenida Cristiano Machado, no Bairro da Graça, Nordeste da cidade, a fila também é muito grande, mas está fluindo com muita rapidez. A técnica em enfermagem Priscila Oliveira, 27 anos, chegou às 7h e conseguiu colocar R$ 100 às 8h20. “Agora consigo trabalhar uma semana. Estava madrugando para pegar ônibus e metrô”, diz ela. Já o pesquisador Wilton Tadeu Cardoso, 56, conseguiu abastecer a moto, o que não é suficiente para voltar ao trabalho. “Meu carro não sai de casa pelo combustível. Eu só trabalho viajando e com R$ 100 não consigo ir pra lugar nenhum. Vou ter que tirar a gasolina da moto, passar para o carro e voltar para abastecer o carro”, doz ele.