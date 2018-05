Petrobras convoca teleconferência com Pedro Parente às 14h desta terça

São Paulo, 29 - A Petrobras convida investidores e analistas para uma teleconferência (webcast) com participação do presidente Pedro Parente nesta terça-feira, às 14h, em inglês.



O tema da apresentação não foi divulgado, embora o assunto da política de preços dos combustíveis da estatal esteja na pauta também do Congresso nesta terça. Foi marcada audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, a partir das 10h, com presença do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para tratar da greve de caminhoneiros, que está no nono dia.



Nesta segunda-feira, 28, sindicalistas realizaram manifestações em preparação para a greve de advertência dos petroleiros marcada para a próxima Quarta-feira (30). A decisão de cruzar os braços foi comunicada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) à diretoria da petroleira no Sábado.



A lista de reivindicações inclui a demissão de Parente, além de outros quatro pontos: a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha; a manutenção de empregos e retomada da produção interna de combustíveis; o fim da importação de derivados de petróleo; e a desmobilização do programa de venda de ativos promovido pela atual gestão da estatal.



(Luana Pavani)