Grupo de bem-estar animal critica bloqueio de veículos de transporte de ração

São Paulo, 28 - O Instituto Certified Humane, que representa no Brasil a Humane Farm Animal Care (HFAC), divulgou nesta segunda-feira, 28, carta de repúdio ao bloqueio de veículos de transporte de ração animal durante a greve dos caminhoneiros. A HFAC é uma organização internacional voltada para a certificação de bem-estar dos animais de produção.



Segundo o Certified Humane, o bloqueio está afetando intensamente o bem-estar dos animais de produção no País. "É inaceitável que milhões de animais morram de fome como consequência desta greve", afirma o instituto na carta de repúdio. "As condições estão extremamente críticas."



O diretor-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, disse no domingo que a paralisação dos caminhoneiros já provocou um prejuízo de R$ 3 bilhões ao setor e levou ao sacrifício de 64 milhões de aves adultas e pintinhos.



"O Instituto Certified Humane lamenta muito todo este contexto", diz a carta. "Não estamos aqui nos posicionando sobre a legitimidade da greve dos caminhoneiros. E sim, intervindo por quem não tem o poder de falar, mas merece nosso respeito."



O instituto pede aos caminhoneiros que liberem a passagem dos veículos que transportam a ração para granjas e fazendas brasileiras. "Não podemos ficar alheios a esta situação. Uma atitude imediata é imprescindível para que a morte dos animais seja descontinuada".