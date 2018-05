Dois homens são presos em Minas Gerais vendendo gasolina a R$ 15 o litro

Dois homens foram presos em Paracatu (MG), no noroeste do estado, por armazenarem e venderem combustível. Na casa em que estavam havia 700 litros de gasolina estocados. Uma pessoa foi flagrada deixando o local com um galão.



A Polícia Militar chegou ao local no bairro Bela Vista após denúncia anônima, sendo a estocagem de combustível considerada crime inafiançável. A gasolina era vendida pelos suspeitos a R$ 15 o litro e todo o estoque que havia na casa foi entregue nesta segunda-feira, 28, à prefeitura local, para que use nos serviços essenciais.



(Rene Moreira, Especial para O Estado)