Triunfo: Econorte deixa de cobrar pedágio sobre eixo suspenso

São Paulo, 28 - A Triunfo Participações e Investimentos diz que sua concessionária Econorte, de acordo com determinação da Agência Reguladora do Paraná (Agepar) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), deixou de cobrar, a partir desta segunda-feira 28, o pedágio do eixo suspenso de caminhões que circulam vazios.



"A companhia não espera impacto econômico de tal determinação, uma vez que a alteração é sujeita ao reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato de concessão", afirma. O mesmo acontece, ressalta, na Concebra, Concepa, Transbrasiliana e Concer que já não cobravam o eixo suspenso, em função da Lei n.º 13.103/15 (Lei dos Caminhoneiros).



(Fátima Laranjeira)