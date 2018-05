Motorista para em frente a posto para assistir vídeo e vira o primeiro da fila para abastecer

Engenheiro chegou no posto da Avenida Uruguai por volta de 12h (foto: Larrisa Kümpel/EM/D.A.Press)

O primeiro carro (esq) quase é alcançado pelo final da fila, que está logo depois das viaturas da PM (foto: João Henrique do Vale/EM/D.A.Press)

A corrida aos postos de combustível de Belo Horizonte às vezes precisa de sorte. Como é o caso do engenheiro Virgílio Resende, de 55 anos. Ele parou para ver um vídeo enviado para ele nas redes sociais, quando, de repente, virou o primeiro carro da fila de um estabelecimento localizado na Avenida Uruguai, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul da capital mineira.“Era por volta de 12h. Parei para ver um vídeo que um amigo me mandou. Quando um carro parou atrás do meu. Um motorista desceu e perguntou se eu estava na fila para abastecer. Eu indiquei que não. Foi quando ele me revelou que viria um caminhão-tanque com combustível”, disse o engenheiro.Mesmo depois de cinco horas parado no local, ele ainda mantinha a esperança de conseguir a gasolina. “Fico aqui até meia-noite agora. Ainda tenho um pauzinho de gasolina, mas preciso para trabalhar”, comentou.A fila no posto de combustível é quilométrica. Ela começa na Avenida Uruguai e se estende pela Avenida Nossa Senhora do Carmo. Depois, segue por ruas dentro do Bairro Sion, e termina novamente na Avenida Uruguai, a cerca de 30 metros do início.Enquanto o em.com.br estava no local, o último carro da fila era do empresário Mário Lúcio Quintino, de 30 anos, que tem um restaurante na região. “Eu preciso abastecer por causa do restaurante. A gente fez estoque, mas não sei como vai ficar se continuar a paralisação”, contou. “Eu vim para cá depois de receber a lista. Vou fazer um cálculo, porque dizem que vão liberar alguns litros para cada carro. Pode ser que dê (para abastecer)”, afirmou.O caminhão-tanque chegou no estabelecimento no início da noite. Algumas pessoas que estava na fila, com autorização da Polícia Militar, que estava no local, entregaram senhas aos condutores para evitar que outros furassem a fila.