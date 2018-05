Greve dos caminhoneiros deixa frangos sem ração no interior de SP

Itapetinga, 28 - Granjas no interior de São Paulo refletem como a greve dos caminhoneiros afeta a avicultura em todas as etapas da produção. Frangos jovens começaram a ser descartados porque não há ração suficiente para alimentá-los. Também falta espaço para a criação das aves, já que as exportações deixaram de ser realizadas desde o início da semana passada.



Conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 167 fábricas do segmento em todo o País estão sem funcionar. O problema afeta gigantes como a JBS e a BRF. As exportações que deixaram de ser realizadas durante os sete dias do movimento somam US$ 350 milhões (R$ 1,25 bilhão).



Ainda segundo a entidade, 64 milhões de pintinhos e frangos que seriam comercializados para alimentação já morreram no País desde o começo da greve. Cerca de 21 milhões de pintos nascem por dia no Brasil.