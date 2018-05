Shoppings tiveram 32% menos clientes no domingo de greve, segundo Virtual Gate

São Paulo, 28 - As lojas de shopping registraram 32% menos clientes circulando no último domingo na comparação com a mesma data do ano anterior, de acordo com levantamento da Virtual Gate, empresa de tecnologia que monitora o fluxo de clientes nas lojas. O setor foi afetado pela paralisação de caminhoneiros.



O dado mostra que aproximadamente um a cada três consumidores deixou de visitar uma loja de varejo. Esse impacto já era esperado por varejistas diante da dificuldade de locomoção em praticamente todas as cidades do País, em meio à falta de combustível.



No sábado, 26, da mesma semana de greve dos caminhoneiros, o fluxo de clientes nas lojas de shopping já havia recuado 27,5% ante igual período do ano anterior.



Efeito parecido foi verificado nas lojas de rua. No domingo, 27, as lojas de rua perderam 39,5% de seus clientes. No sábado, a queda havia sido de 22,5%.



Com a queda, o fluxo de clientes do sábado, que em geral é o melhor dia de vendas para o varejo, registrou a mesma quantidade média de pessoas que a segunda-feira anterior, sendo que a segunda-feira é considerada o pior dia para o varejo.



Considerando todos os dias da semana passada, o varejo recebeu 12,4% menos clientes do que no ano passado. Esse efeito é considerado especialmente nocivo porque era esperado para essa época do ano que as vendas se aquecessem, em razão da proximidade do Dia dos Namorados.



Questionada, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) afirmou que ainda não fez um levantamento próprio sobre o impacto da crise no fluxo de visitantes nos centros de compras. No entanto, informou que segue acompanhando o caso com atenção e que recomendou aos administradores dos shoppings que empreguem planos de contingência para garantir as unidades abertas e com funcionamento seguro.



(Dayanne Sousa e Circe Bonatelli)