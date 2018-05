Greve dos caminhoneiros impacta rotina dos negócios, aponta Profarma

A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos informa que a greve dos caminhoneiros vem impactando a rotina de seus negócios. "Entretanto, através de seu Comitê de Crise, vem buscando as medidas necessárias para adequar suas operações a este cenário restritivo." Segundo a empresa, até o presente momento, o funcionamento dos centros de distribuição e das lojas segue sem interrupção. O maior impacto encontra-se no transporte das mercadorias, em decorrência de interdições de rodovias estaduais e nacionais.



"A companhia, com o suporte da Abafarma - Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico e da Abrafarma - Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, destaca a relevância do potencial desabastecimento das farmácias na cadeia de serviços essenciais de cuidados à saúde, e segue atuando com o seu plano de contingência."



A empresa possui 11 Centros de Distribuição, localizados na Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo 4 totalmente automatizados.



(Fátima Laranjeira)