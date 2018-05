Sindicalistas dizem que carta de Parente de desmobilização não surtiu efeito

Rio, 28 - Sindicalistas realizaram manifestações nesta segunda-feira, 28, já em preparação à greve de advertência marcada para a próxima quarta-feira, 30. Por enquanto, o protesto se limitou a um atraso na troca do turno da manhã. Além disso, representantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) se mantêm na porta de refinarias mobilizando empregados a aderir à paralisação desta semana.



Pela manhã, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, divulgou uma carta na intranet da empresa na qual afirma que a paralisação não vai contribuir para acabar com a crise gerada pela greve dos caminhoneiros. Mas, segundo o diretor de Comunicação da FUP, Alexandre Finamori, o comunicado não surtiu efeito entre os funcionários. "A categoria está bem mobilizada", disse.



A decisão de cruzar os braços na próxima quarta-feira foi comunicada pela FUP à diretoria da petroleira no sábado. A lista de reivindicações inclui a demissão de Parente, além de outros quatro pontos: a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha; a manutenção de empregos e retomada da produção interna de combustíveis; o fim da importação de derivados de petróleo; e a desmobilização do programa de venda de ativos promovido pela atual gestão da estatal.



No comunicado, ainda contesta a presença de unidades das Forças Armadas em instalações da Petrobras.



(Fernanda Nunes)