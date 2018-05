Anbima: com greve, IMA tem queda de 0,37% desde quarta-feira

São Paulo, 28 - Impactado pela greve dos caminhoneiros, o IMA, índice da Anbima que mostra as variações das carteiras de títulos públicos, registrou queda de 0,37% desde a última quarta-feira, 23, informou nesta segunda-feira, 28, a associação. Segundo a Anbima, os índices de prazos mais longos foram os que apresentaram as perdas mais significativas. O IMA-B 5+, subíndice que é composto por NTN-Bs de até cinco anos, registrou queda de 1,24% no período. O IRF-M 1+, que acompanha os prefixados até um ano, recuou 0,55%.



Em nota, a associação disse que a greve "aumentou a incerteza e a volatilidade" que vinham afetando o mercado de renda fixa desde a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a Selic foi mantida em 6,50% ao ano. A manutenção contrariou expectativa majoritária de corte para 6,25%.



A Anbima destaca, ainda na nota, o cancelamento pelo Tesouro Nacional dos leilões de venda de NTN-Bs, LTNs e NTN-Fs previstos para esta semana, "para evitar uma maior oscilação dos preços". "Em contrapartida, anunciou novos leilões diários de compra ou de compra e venda das NTN-Fs para dar referência de preços desses papéis ao mercado, com vencimentos em 1/1/25, 1/1/27 e 1/1/29", lembra.



Na operação extraordinária de hoje, o Tesouro recomprou um total de 282.500 títulos distribuídos nesses três vencimentos, de até 1 milhão de NTN-F que se propunha a adquirir. O volume financeiro somou R$ 281,1 milhões.



(Renata Pedini)