Governo de Minas também decreta ponto facultativo até sexta-feira

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador Fernando Pimentel decretou ponto facultativo até a próxima sexta-feira. De acordo com o governador a medida é para “minimizar o uso de combustível, a fim de preservar os serviços essenciais”. A medida também se estende às escolas da rede estadual que terão as aulas suspensas. Pimentel se reuniu na tarde desta segunda feira com representantes de vários os órgãos estaduais para discutir a crise de abastecimento.De acordo com comunicado do governo de Minas, neste período ficarão mantidos os serviços essenciais como hospitais, segurança pública e as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs). A informação é que os demais órgãos manterão plantão para atendimento de demandas básicas.