Cai apoio explícito à greve dos caminhoneiros nas redes sociais

São Paulo, 28 - Uma pesquisa da empresa Torabit, especializada em medição de comentários nas redes sociais, mostrou que o apoio explícito dos internautas à paralisação dos caminhoneiros, que entrou nesta segunda-feira, 28, em seu oitavo dia, caiu em 20 pontos porcentuais em três dias.



Na última sexta-feira, 25, 53,5% dos posts em redes sociais e blogs eram favoráveis ao movimento - agora, essa proporção é de 34,5%. A medição do mais recente levantamento se encerrou às 10 horas desta segunda, 28



Já as avaliações positivas caíram de 52% para 45% - parte desses comentários, porém, destacava os efeitos da paralisação de forma negativa. O restante dos comentários foi avaliado como "neutro".



Para chegar aos dados, a Torabit mediu as reações no Twitter, Instragram, YouTube, Google+, páginas abertas no Facebook, blogs e sites de internet.



Em sites de notícias, segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC), a palavra "caminhoneiro" foi a mais clicada em todo o último fim de semana.



(Fernando Scheller)