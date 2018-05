Política monetária não reage de forma automática a choques externos, diz Ilan

São Paulo, 28 - Ao repetir que o choque externo não tem "relação mecânica" com a política monetária, o presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta segunda-feira, 28, que a autarquia não vai reagir de forma automática aos impactos do cenário internacional.



As implicações de choques externos para a política monetária, disse Ilan Goldfajn, vão depender da forma como o choque poderá se transmitir às expectativas, às projeções de inflação e ao balanço de riscos.



O impacto externo deve ser combatido apenas no impacto secundário que poderá ter na "inflação prospectiva", comentou o presidente do BC.



Em evento promovido na zona sul da capital paulista pelo Lide, grupo que reúne empresários, Ilan Goldfajn comentou que o apetite ao risco em economias emergentes diminuiu diante do cenário da normalização das taxas de juros em algumas economias avançadas, principalmente nos Estados Unidos, o que produziu ajustes nos mercados financeiros internacionais.



(Eduardo Laguna e André Ítalo Rocha)