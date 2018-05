Padilha: Preocupação do governo é normalização do abastecimento

Brasília, 28 - O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) admitiu nesta segunda-feira, 28, que o ritmo da retomada das atividades dos caminhoneiros é "lento" e ainda não é o que o governo gostaria neste momento. Ele disse que o governo está atuando para "diluir concentrações". "Estamos esperando que o movimento de retomada acelere", declarou o ministro em coletiva de imprensa.



Padilha e outros oito ministros passaram parte da manhã reunidos com o presidente Michel Temer para continuar o monitoramento da paralisação dos caminhoneiros em todo o País.



Padilha afirmou que foram identificados cerca de 1200 pontos de manifestação em rodovias federais, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Desses pontos, 728 foram dispersados e restam 557 concentrações.



Padilha ressaltou que a principal preocupação do governo agora é a "normalização do abastecimento o mais rápido possível". Ao citar as três Medidas Provisórias editadas ontem pelo presidente Michel Temer ontem para atender outras demandas dos caminhoneiros, o ministro avaliou que houve um "avanço considerável" desde então.



Segundo ele, o governo entende que a negociação encerrou ontem porque líderes de diferentes entidades pediram a suspensão do movimento de paralisação após o acordo feito neste domingo. Padilha já havia dito que as negociações estavam encerradas na última sexta-feira, após o primeiro acordo firmado pelo governo, na quinta-feira, mas isso não ocorreu.



"O presidente Temer adotou as medidas com as quais tínhamos nos comprometido. Após o acordo inicial, os caminhoneiros trouxeram mais questões."



(Julia Lindner e Tânia Monteiro)