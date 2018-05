Governo do Espírito Santo vai multar condutores de caminhões em R$ 20 mil

Vitória, 28 - O Governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), determinou que seja cumprida uma ordem judicial onde todos os caminhoneiros com cargas de produtos essenciais sejam liberados para chegar até os destinos em todo o Estado. Caso haja descumprimento da ordem, o condutor pode ser multado em R$ 20 mil reais. Ainda não foi registrada nenhuma multa.



De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ainda há 1.646 veículos parados em 29 pontos de manifestação nas rodovias federais e estatuais no Estado capixaba. A Polícia Militar apontou a existência de também de mais de 1600 manifestantes.



O foco da Sesp nessa semana é o abastecimento de combustíveis em postos da Grande Vitória, no interior do ES e também na região serrana. Em 24 horas de operação da força-tarefa criada, desde a última sexta-feira, 25, foram abastecidos 80 locais.



(Vinicius Rangel, Especial para AE)