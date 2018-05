Rotas de escoamento da safra de grãos têm 11 bloqueios em Mato Grosso

São Paulo, 28 - Algumas das principais rotas de escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste continuam com bloqueios de cargas por causa da greve dos caminhoneiros, que chega ao oitavo dia nesta segunda-feira, 28. A concessionária Rota do Oeste informa que, somente em Mato Grosso, são 11 trechos com interdições.



No sul do Estado, os manifestantes estão concentrados na BR-163 em Rondonópolis km 119 e em Jaciara no km 269 da BR-364.



No norte da BR-163, as mobilizações são registradas em Nova Mutum km 593 e km 601, Lucas do Rio Verde km 686 e km 691, Sorriso km 746 e km 750, e Sinop no km 821.



Em Cuiabá, são mantidos os dois pontos com interdições. No Distrito Industrial, situado no km 398 da BR-364 e no km 504 da BR-070, conhecida como rodovia dos Imigrantes.



Ainda de acordo com a concessionária, a passagem de veículos de passeio, ônibus, ambulância e de cargas vivas e perecíveis está liberada em todos os pontos com manifestações.



(Nayara Figueiredo)