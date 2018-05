Temer durante anúncio da redução do preço do diesel (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

As ações da Petrobras caíram 8% na Bolsa de Valores de São Paulo nesta segunda-feira, um dia após o anúncio da redução do preço do diesel , acordada pelo presidente Michel Temer para acabar com a greve dos caminhoneiros.

Por volta das 10h50, as ações preferenciais da estatal petroleira perdiam 8,55% e as ordinárias 8,38%, enquanto o índice Ibovespa caía 2,37%. Na semana passada, as ações da Petrobras já haviam caído 14%.