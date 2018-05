Nova reunião de avaliação da greve de caminhoneiros ocorre no Planalto às 10h

Brasília, 28 - Uma nova reunião de avaliação da situação de restabelecimento da normalidade em todo o País, após publicação das Medidas Provisórias no Diário Oficial (DOU) extra na noite de domingo, 27, atendendo também às reivindicações dos caminhoneiros autônomos, será realizada no Palácio do Planalto, a partir das 10h desta segunda-feira, 28.



Não está previsto na agenda do presidente Michel Temer que ele vá participar do encontro mas, desde sábado, 26, ele tem se integrado às discussões e acompanhado todo o avanço dos debates, tomando decisões com base nestes relatos. Outra reunião já está marcada para as 17h quando o governo já terá um quadro melhor. Mas a situação ainda é crítica e setores do Planalto reconhecem isso.



As primeiras avaliações do governo, nesta manhã, são de que ainda não deu tempo de todos os caminhoneiros tomarem conhecimento das decisões do governo e, por isso, não teriam dado início à desmobilização.



O governo sabe que é fato que existem resistências de setores de categorias, e acredita que estas tenham, inclusive, cunho político. Mas a avaliação no governo é de que já houve melhoras e que aos poucos a situação tem melhorado em várias regiões do País. Muitas vias estão liberadas, embora isso não queira dizer que caminhões estejam se movendo.



O Alto Comando das Forças Armadas também está fazendo reuniões de avaliação e terá uma nova reunião de avaliação nestas segunda e terça-feiras.



Há uma grande preocupação também com a ameaça de greve agora dos petroleiros. Mas o governo quer deixar essa discussão para um segundo momento.



(Tânia Monteiro)