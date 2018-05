Grupo de caminhoneiros faz 'buzinaço' em frente ao Palácio do Planalto

Brasília, 27 - Um grupo de dez caminhoneiros fez um "buzinaço" em frente ao Palácio do Planalto por volta das 18h50 deste domingo, 27, enquanto o presidente Michel Temer estava reunido com ministros e auxiliares discutindo os efeitos da paralisação em rodovias de todo o País e tentando encontrar uma saída para a crise.



O barulho atraiu a atenção dos seguranças do Planalto, que se movimentaram para acompanhar de longe a passagem dos caminhoneiros.



Mais cedo, por volta das 17h, um grupo de 100 manifestantes cruzou a Esplanada dos Ministérios, passou pela Praça dos Três Poderes e chegou às proximidades do Planalto para protestar contra o presidente Michel Temer.



(Rafael Moraes Moura, Fernando Nakagawa e Tânia Monteiro)